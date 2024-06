Max (HBO) débarque sur toutes les Freebox avec une offre spéciale pour les abonnés

Comme prévu, le nouveau service de streaming Max est disponible dès aujourd’hui en France. A l’occasion de ce lancement, Free propose 1 à 3 mois offerts à la formule avec pub à ses abonnés.

C’est occasion de profiter des films et séries à succès et notamment des univers d’Harry Potter, HBO, DC et Discovery. Mais aussi de l’intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce 11 juin marque l’arrivée de la plateforme tant attendue du groupe Warner Bros. Discovery dans l’Hexagone. Distribuée sur de nombreux supports mais aussi sur les box d’Orange et SFR, Max fait également son apparition chez Free. L’opérateur le confirme, toutes les Freebox sauf Crystal/HD intègrent à présent ce nouveau service.

Fidèle à son ADN, l’opérateur annonce offrir la formule Max Basic avec pub pendant 3 mois (puis 5,99€/mois), sans engagement, pour tous les abonnés Freebox Ultra et Pop, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux.

Les autres abonnés Freebox, à savoir Freebox Révolution, mini 4K et Delta, bénéficient de ce même abonnement pendant 1 mois (puis 5,99€/mois). Celui-ci inclut 2 écrans en simultané avec une qualité HD.

Les abonnés qui préfèrent une expérience sans publicité peuvent souscrire à l’offre Max Standard à 9,99€/mois ou Max Premium à 13,99€/mois. “L’offre Max sera accessible dès aujourd’hui pour les abonnés Freebox sur le canal 136 ou depuis L’Espace Abonné”, précise Free.

Une nouvelle expérience streaming pour accéder à un univers très riche

Max est une toute nouvelle expérience de streaming en France rassemblant des séries, des films et des événements sportifs incontournables proposés par des marques emblématiques et reconnues telles que HBO, Warner Bros, Eurosport et Discovery.

Max propose des contenus pour toute la famille. Parmi eux :

Des séries phares comme « House of the Dragon », la série événement originale HBO (saison 2 disponible dès le 17 juin), ou encore « And Just Like That … » saison 2 à partir du 22 juin, mais aussi la série d’animation « Rick et Morty » (saison 7) disponible dès le lancement.

Des événements sportifs en direct : avec toutes les offres Max (Basic avec pub, Standard et Premium) les abonnés Freebox pourront cet été profiter de l’intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024, via Eurosport, avec plus de 3800 heures de couverture.

Grâce à l’option Sport, en option payante à 5€/mois sans engagement, Max offre un accès privilégié et complet à des événements prestigieux en direct via notamment les chaînes Eurosport 1 et 2. Les abonnés pourront retrouver des tournois comme le Grand Chelem de tennis (Open d’Australie, US Open), les trois Grands Tours de cyclisme (le Giro d’Italia, la Vuelta et le Tour de France), le Tour de France Femmes, les 24 heures du Mans, et les grands championnats du monde de sport d’hiver.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox