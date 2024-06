Abonnés Freebox : comment s’abonner à Max (HBO) ?

Le nouveau service de streaming HBO Max est désormais disponible sur les Freebox, avec une offre promotionnelle pratique proposée aux abonnés Freebox pour découvrir son catalogue.

C’est la grosse arrivée de ce milieu d’année : Max est enfin disponible en France et sur les Freebox. La plateforme entend donner accès des séries, des films et des événements sportifs incontournables proposés par des marques emblématiques et reconnues telles que HBO, Warner Bros, Eurosport et Discovery, avec trois offres. Chez Free, la formule Max Basic avec pub est incluse pendant trois mois sans engagement pour tous les abonnés Freebox Ultra et Pop (nouveaux ou déjà abonnés) et les autres abonnés Freebox (hors V5) bénéficient d’un mois inclus (puis 5.99€/mois).

Les abonnés qui préfèrent une expérience sans publicité peuvent souscrire à l’offre Max Standard à 9,99€/mois ou Max Premium à 13,99€/mois. Mais comment activer cette offre ? Il vous suffit de passer par le Canal 136 de votre player Freebox pour souscrire à une offre au choix grâce à un code d’achat, ou de passer par l’espace abonné Freebox. Dans la section “télévision”, vous trouverez une ligne dédiée et vous pourrez ainsi opter pour la formule qui vous convient le mieux.

Chaque offre est sans engagement et vous pouvez à tout moment résilier Max si vous n’êtes pas convaincus. À noter, pour souscrire, il est impératif d’être connecté à sa Freebox. Il est également possible d’activer une option sport, donnant accès à Eurosport 1 et 2 pour 5€/mois.

Vous devrez ensuite créer un compte Max pour en profiter et ainsi vous connecter à l’ensemble des appareils compatibles pour profiter de votre abonnement. Saisissez votre adresse email et votre mot de passe puis validez la procédure. Vous pourrez ensuite profiter de Max sur votre Freebox ou autres appareils.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox