Free Mobile envoie un mail à ses abonnés Freebox pour leur rappeler un vrai plus dans leur offre pour l’été

“Pour ne rien manquer de vos programmes TV cet été, téléchargez l’appli Oqee by Free”, l’opérateur rafraichit la meilleure de ses abonnés les moins informés.

Une piqûre de rappel pour les vacances d’été à destination des abonnés Freebox qui vont voyager. L’accès aux chaînes et replays de leur abonnement Crystal, mini 4K, Révolution, One, Pop, Delta et Ultra est possible gratuitement via l’application TV Oqee by Free, que ce soit partout en France et dans l’UE.

Si depuis son lancement en 2021, l’application TV de Free permettait seulement d’accéder à ses 220 chaînes incluses et replays depuis sa version mobile et tablette pour les voyageurs dans l’UE. Ce n’est désormais plus le cas puisqu’il est possible également d’en profiter sur Apple TV, boîtier/TV, Samsung TV, mobile/tablette, et web dans les pays membres de l’Union Européenne en étant connecté via n’importe quel fournisseur internet.

Début janvier 2024, après avoir inclus OQEE by Free dans son forfait mobile Free 300 Go à 19,99€/mois, Free a également supprimé une limite sur Apple TV en France, il est depuis possible d’accéder à son application TV sur le boîtier de la firme de Cupertino depuis une autre connexion que celle de sa Freebox.

Dans un mail actuellement envoyé à ses abonnés, Free adresse une piqûre de rappel : “Vous avez peut-être manqué la nouvelle.Vous pouvez emporter vos services TV OQEE by Free inclus avec votre offre Freebox partout avec vous. Pour profiter de vos centaines de chaines préférées en direct et en replay, et du service de streaming OQEE Ciné, téléchargez l’application OQEE by Free”

