BeIN Sports lance 4 packs spéciaux à prix réduit sur les Freebox

Lancement d’une offre Spéciale Euro avec des packs beIN Sports à tarif préférentiel incluant au choix un bouquet de chaînes portugaises, espagnoles, turques ou allemandes.

Diffuseur de l’intégralité des 51 matches de l’Euro 2024 de Football, beIN SPORTS intègre à cette occasion 4 nouveaux packs thématiques disponibles sur les Freebox .” C’est le moyen idéal de ne manquer aucune rencontre de votre pays favori pendant la compétition phare de l’été, mais aussi de profiter au choix des meilleures chaînes portugaises, espagnoles, turques ou allemandes”, indique Free.

Ainsi chaque offre donne accès à l’intégralité du Pack beIN Sports à savoir les 3 chaînes principales et les 7 flux beIN Sports max, le tout couplé à un ensemble de chaînes de chacun des pays concernés. Pour souscrire, il suffit de se rendre sur une chaîne beIN Sports de votre Freebox et de suivre le processus de souscription. On retrouve ainsi :

Pack beIN SPORTS + Pack Portugais à 17,99 € au lieu de 19,98 € séparément.

Pack beIN SPORTS + Pack Espagnol à 17,99 € au lieu de 20,98 € séparément.

Pack beIN SPORTS + Pack Allemand à 17,99 € au lieu de 21,98 € séparément.

Pack beIN SPORTS + Pack Türk+ à 19,99 € au lieu de 23,98 € séparément.

Les chaînes du Pack beIN Sports

31 beIN SPORTS 1

32 beIN SPORTS 2

33 beIN SPORTS 3

402 beIN SPORTS Max 4

403 beIN SPORTS Max 5

404 beIN SPORTS Max 6

405 beIN SPORTS Max 7

406 beIN SPORTS Max 8

407 beIN SPORTS Max 9

408 beIN SPORTS Max 10

Les chaînes comprises dans le Pack Portugais

627 SIC internacional

628 SIC Noticias

629 TVI International

630 Correio da Manhã

631 A Bola TV

632 Porto Canal

633 Baby TV

635 Canal Q

636 TVI Ficcao

le Pack Espagnol

522 Tele Madrid

523 Antena 3

524 Atres Series

525 All Flamenco

526 TV3 CAT

527 Galicia TV

528 ETB Sat

529 STAR HD

530 Real Madrid TV (ESP)

Le Pack Allemand

618 RTL

619 RTL2

620 Super RTL

621 RTL Nitro

622 VOX

623 ProSieben

624 Sat1

625 NTV

626 Welt

Le Pack Türk +

594 TRT INT

595 TRT Coçuk

596 Kanal 7 Avrupa

597 ATV Avrupa

598 Euro D

599 TGRT EU

600 TV8 INT

601 Showturk

602 A2

604 Euro Star

605 Showmax

606 BeIN Movies Turk

607 BeIN Gurme

608 BeIN Iz

609 MovieSmart Turk

610 A Spor

611 TRT Belgesel

