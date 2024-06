Totalement Fibrés : Free offre Max sur les Freebox, un super Wi-Fi arrive sur Freebox Révolution et Mini 4K, etc…

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur lancement de Max en France et sur les Freebox, on vous dit. Vous pourrez aussi retrouver nos chroniques habituelles comme le Up and Down avec l’arrivée à venir d’un WiFi boosté sur les Freebox Révolution et mini 4K. Dans le Free Fight, nous débattrons sur Disney+ dont l’intégration chez les opérateurs commence à changer.



