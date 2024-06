Pannes de réseau : de quels opérateurs d’infrastructure Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom se plaignent le plus ?

Chez quel opérateur d’infrastructure a-t-on observé le plus de pannes en 2023 ? L’Arcep dresse le bilan des plaintes d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free durant l’année.

Pour déployer la fibre et gérer des réseaux fixe, les opérateurs commerciaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) font régulièrement appel à des opérateurs d’infrastructures (OI). Certains ont leur propre structure, comme Orange OI ou Altice qui détient XP-Fibre par exemple, mais d’autres sont indépendants avec des noms comme Altitude qui sont assez connus.

Ainsi, sur ces réseaux qui sont utilisés par Orange et consorts mais gérés par des OI, lorsqu’une panne est repérée, elle est signalée par l’opérateur commercial à destination de celui qui s’occupe du réseau. Dans son dernier rapport “Territoires connectés”, l’Arcep a recensé le taux de pannes signalées à l’opérateur d’infrastructure, en moyenne mensuelle entre mai et octobre 2023.

On peut ainsi noter que le taux de pannes signalées est tout de même assez bas : 0.16%, mais que certains réseaux sont bien plus accidentogènes que d’autres. C’est le cas de plusieurs réseaux d’Altitude qui dépassent les 2% de pannes, mais aussi de deux réseaux d’Altice qui atteignent respectivement environ 2.4% et 1.25% de pannes.

Si on observe la présence de réseaux opérés par Orange OI dans les taux au delà de la moyenne, ils sont relativement rares et ne la dépassent que très peu. La majorité des réseaux fixes comptabilisés sont cependant situés sous les 0.16%, montrant que si les pannes sont gênantes et peuvent parfois impacter de nombreux français, elles restent heureusementr assez rares.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox