M6 lance une version HDR de sa chaîne sur la TNT pour l’Euro 2024

Il est désormais possible pour plus de la moitié des français d’accéder à la nouvelle chaîne M6 HD-HDR sur la TNT.

C’était prévu, c’est depuis quelques heures une réalité : la nouvelle chaîne M6 HD-HDR est dorénavant disponible sur la TNT, partout où France 2 UHD est accessible via cette technologie.

Ce qui représente donc aux dernières nouvelles, plus de 50% de la population française avec 35.5 millions de Français éligibles. Vous pouvez le retrouver sur le multiplex R9, selon Ultra-K.fr.

La chaîne sera temporaire et uniquement disponible du 14 juin au 14 juillet à l’occasion de l’Euro 2024 et proposera ainsi une Haute Définition en high-dynamic-range. Pour les fins connaisseurs en termes d’images, elle est diffusée avec débit d’neviron 7 Mbit/s, en HEVC et à 50i/s (contre 25 pour la HD classique sur la TNT).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox