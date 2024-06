“Ça arrive ce vendredi 14 juin”, les abonnés Freebox et Free Mobile profitent de nouveaux contenus gratuits sur Oqee Ciné

Avec l’offre Oqee Ciné de Free, regardez plus de 500 films et séries sur votre télévision ou emportez-les avec vous sur tous vos appareils : ordinateur, Freebox, tablette, smartphone et TV connectées. Cette semaine,

“Oqee Ciné c’est où vous voulez, quand vous voulez et autant que vous voulez”, aime le rappeler Free. Et c’est inclus dans les abonnements Freebox et forfaits mobile Free 5G. Ce vendredi 14 mars, la plateforme AVOD de l’opérateur intègre de nouveaux films en illimité.

On commence avec un triangle amoureux surnaturel qui se déploie dans Le dernier signe, un thriller fantastique et inquiétant sur un amour éternel… pour le meilleur et pour le pire avec Andie MacDowell, Samuel Le Bihan et Tim Roth.

Et si toute trace informatique de votre existence était effacée? Sandra Bullock se retrouve piégée dans un cauchemar dans Traque sur internet, un cyber-thriller haletant où elle risque sa vie pour un logiciel.

Dans le film d’animation Les rebelles de la forêt, Boog le grizzly domestique est parachuté dans la vie sauvage sur un malentendu, juste au moment de l’ouverture de la chasse. Il échafaude un plan de survie avec les autres animaux de la forêt. Une comédie d’aventures à regarder en famille, avec les voix de Pascal Légitimus et Julien Courbey en VF, et de Martin Lawrence et Ashton Kutcher en VO.

Comédie, adrénaline ou émotion, l’indémodable John Travolta peut tout jouer. Babysitter séduisant à la rescousse d’une maman solo dans Allô maman ici bébé, il devient terroriste sociopathe face à un Denzel Washington sous tension dans L’attaque du métro 123. Il se révèle émouvant en faussaire surdoué, arnaqueur de père en fils dans L’affaire Monet. C’est la Star de la semaine.

Et pour finir, avec son personnage flamboyant de Brüno, gourou du style prêt à tout pour devenir célèbre, Sacha Baron Cohen débarque incognito à Los Angeles et s’amuse des folies de Hollywood. Amateurs de bon goût et âmes sensibles s’abstenir : l’insupportable Brüno ne recule devant aucune provocation.

