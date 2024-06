Free annonce une compatibilité de son interface TV Oqee avec Linux mais…

La version navigateur d’Oqee est compatible avec tous les systèmes d’exploitation majeurs sur ordinateur, mais sur Linux, Free prévient que des problèmes peuvent survenir.

Depuis le mois de février 2023, Oqee.tv permet aux abonnés Freebox (puis Free Mobile à 19.99€/mois) d’accéder à leur bouquet de chaînes sur différents navigateurs web. Si la disponibilité sur Windows et Mac allait de soi et s’est déroulée sans accroche, qu’en est-il de Linux ?

L’assistance Oqee explique ainsi que sa page web est compatible avec Windows à parti de la version 7.8 et avec MacOS à partir de la version 10.13. Cependant, il est plus difficile de déterminer si cela fonctionne sur les systèmes d’exploitation GNU/Linux sans le tester soi même. Ainsi, Free indique qu’il est possible “d’ accéder aux services OQEE by Free via un navigateur web sur des ordinateurs équipés de certains systèmes d’exploitation GNU/Linux”.

Cependant, en raison des nombreuses configurations possibles pour Linux, l’opérateur met en garde ses utilisateurs : “nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de OQEE by Free sur cet environnement. Notre Assistance n’est donc pas en mesure de procéder à un diagnostic des problèmes rencontrés“. Pour rappel, Oqee est compatible sur Safari (version 13 et plus), Chrome (version 87 et plus), Firefox (version 78 et plus) et EDGE (version 78 et plus).

