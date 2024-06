Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement 4 nouveaux jeux PC, il y en a pour tous les goûts

Vous pouvez découvrir 4 nouveaux jeux gratuitement dans des genres bien différents grâce à Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui,4 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Commencons avec une aventure agricole avec une touche de magie : Everdream Valley. Le jour, transformez votre propriété pittoresque en un paradis estival. Faites pousser des cultures, prenez soin des animaux et reconstruisez à votre guise. La nuit, habitez les différentes créatures de la ferme à travers vos rêves et apportez de l’enchantement à la vallée. Explorez le monde ouvert pour trouver plus d’aventures, d’animaux et d’objets à collectionner, et découvrez ce qui provoque ces rêves magiques la nuit…



Projection: First Light suit les aventures de Greta, une jeune fille vivant dans un monde mythologique de marionnettes d’ombres, alors qu’elle entreprend un voyage d’introspection avec l’aide de héros légendaires de chaque culture qu’elle explore.



Inspiré des célèbres dessins animés du samedi matin, MythForce associe épées et sorcellerie à des combats captivants à la première personne dans une nouvelle aventure roguelike. Utilisez des armes légendaires et une magie puissante pour vaincre des hordes d’ennemis dans un donjon fantastique immersif à travers un château coloré de dessins animés. Bravez le donjon seul ou unissez vos forces en mode coopératif pour un maximum de 4 joueurs. Choisissez judicieusement votre équipe : chaque héros apporte des compétences uniques au combat.



Ces jeux sont disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment les récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Prévenez la fin du monde dans Blast Brigade. Ce jeu d’action et d’aventure coloré en 2D s’inspire des films d’action pop-corn des années 80 et combine l’exploration de Metroidvania avec le déchaînement de balles des jeux d’action de la vieille école. Créez une équipe de personnages jouables charismatiques, améliorez vos armes, explorez une île paradisiaque cachant un plan de destruction du monde, et arrêtez les machinations du savant fou Dr. Cread.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris des triples A.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox