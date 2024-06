Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : près de 50% des sites mobiles sont désormais mutualisés

Fin 2023, 27 089 supports étaient mutualisés en France métropolitaine soit 47,3 % du total des sites mobiles actifs.

Quel est le niveau de la mutualisation sur le territoire français à l’heure de la généralisation de la 4G et de la montée en puissance de la 5G ? Selon l’édition 2024 du rapport “Territoires connectés” de l’Arcep, la couverture mobile sur l’ensemble du territoire ne cesse de s’améliorer au fil des déploiements tout comme la qualité de service mesurée depuis le lancement du New Deal en 2018, bien que l’ensemble soit perfectible en zones rurales et sur les axes ferroviaires. Fin 2023, 2760 sites du dispositif de couverture ciblée prévu par ce New Deal mobile étaient mis en service alors que plus de de 99 % des sites fournissent la 4G.

Si le dispositif de couverture ciblée se poursuit à bon train, il bénéficie de la mise en commun entre plusieurs opérateurs de tout ou partie des équipements constituant leurs réseaux mobiles. Dans le cadre de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (REEN) du 15 novembre 2021, le rapport annuel de l’Arcep fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie en France. Au 31 décembre 2023, 27 089 supports étaient mutualisés en France métropolitaine, soit une hausse de 1 712 sites en un an. Cela représente 47,3 % du total des supports parmi lesquels 30,9 % le sont à 4 opérateurs. A titre de comparaison, 22 176 sites étaient mutualisés en 2020. “Parmi ces 1 712 supports colocalisés supplémentaires en 2023, 1 163 sont situés en zone rurale contre 251 en zone intermédiaire et 298 en zone dense”, précise le régulateur. Vers une mutualisation renforcée ? En octobre 2023, l’ex-ministre du numérique Jean-Noël Barrot a évoqué de nouvelles pistes pour la suite du déploiement du réseau mobile dans le cadre du New deal, comme par exemple un renforcement de la mutualisation des pylônes. Aucun détail n’a été dévoilé sur ce potentiel projet visant à pousser les opérateurs à s’installer davantage sur le même site mobile pour proposer une couverture correcte sans déployer de trop nombreuses installations dans une même zone. Il s’agirait cependant d’un projet allant dans le sens d’une meilleure acceptabilité sociale, mais aussi plus respectueux de l’environnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox