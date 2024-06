Red by SFR lance de nouveaux forfaits et s’aligne sur Free Mobile, baisse du prix de sa box internet

Chez Red by SFR, quatre forfaits mobiles sont proposés et ressemblent curieusement à ceux de Free Mobile, notamment son forfait à 19.99€/mois.

Il y a du changement dans les offres de la marque low-cost de SFR. En plus d’une baisse de tarif de sa box, l’opérateur propose quatre forfaits dont certains semblent très proches de ce que peut proposer Free Mobile. Alors que sa maison mère perd des abonnés par centaines de milliers, l’opérateur parait donc s’inspirer de sa concurrence et plus précisément du meilleur recruteur sur le premier trimestre 2024 pour une opération séduction.

Des forfaits mobiles attractifs

On trouve ainsi un forfait 300 Go avec 19.99€/mois, soit la proposition faite par Free Mobile en termes d’enveloppe data et tarif pour ses non-abonnés. Cependant, on peut noter l’absence de services inclus et une enveloppe à l’étranger plus faible pour moins de destinations (27 Go en UE/DOM). Pour atteindre les 35 Go et accéder à la Suisse, Andorre, aux USA et au Canada, il faudra payer 5€ supplémentaires par mois.

Mais à l’opposé total de cette offre assez riche, on trouve un forfait à 1.99€ qui lui dépasse le forfait historique à 2€ de l’opérateur de Xavier Niel. Red by SFR y propose en effet 2 Go en 4G, contre 50 Mo chez Free. Deux offres plus intermédiaires sont proposées, à savoir un forfait à 30 Go 4G pour 5.99€/mois (payez 3€ de plus pour accéder à la 5G) et 12 Go en UE et dans les DOM. Cette offre se positionne face au booster du forfait à 2€, qui inclut 20 Go en France et 10 Go à l’international pour le même tarif. Et face à l’offre Série Free (140 Go en 4G pour 10.99€/mois), on retrouve un forfait à 8.99€/mois, en 5G avec 120 Go et 24 Go en UE et dans les DOM.

Ainsi, sur le mobile, s’il ne propose pas la 5G incluse pour tous ses forfaits comme le fait sa maison mère, Red by SFR adopte une stratégie assez similaire à celle de son concurrent direct, tout en continuant de proposer des formules modulables avec des options payantes (ajout de destinations, 5G sur le forfait à 30 Go…). SFR a d’ailleurs entièrement revu sa gamme de forfaits pour les rendre plus attractifs, notamment un nouveau forfait 5G à prix cassé avec TV et des avantages pour séduire de nouveaux abonnés.

La box Red By SFR moins chère

Il y a également eu du changement du côté de la box internet de la marque, mais uniquement au niveau tarifaire. Le contenu de l’offre reste la même, tant en version WiFi 5 qu’en version WiFi 6. Cependant, le prix des deux offres à baissé d’un euro, ainsi la box Red by SFR en WiFi 5 (500 Mbit/s symétrique, 35 chaînes sans décodeur TV) passe à 24.99€/mois tandis que la version plus onéreuse (2Gbit/s partagés en dowload, WiFi 6) coûte maintenant 31.99€/mois. A noter, il était auparavant possible de bénéficier de deux mois offerts sur ces offres mais ce n’est plus le cas, seul le premier mois est désormais gratuit. Ces deux offres sont sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox