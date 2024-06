Apple annonce l’arrivée en juillet de l’application TV Oqee de Free et Canal+ sur son Apple Vision Pro

C’est officiel, l’Apple Vision Pro débarquera en France le 12 juillet prochain et embarquera Oqee by Free ainsi que l’application Canal+. M6+ suivra le mouvement.

C’est désormais officiel et même imminent. Une version d’Oqee by Free dédiée à l’Apple Vision Pro d’Apple débarquera durant le mois de juillet en France aux côtés de Canal+, Foxar et SeLoger en France, a fait savoir le 10 juin la firme de Cupertino dans un communiqué en marge de sa WWDC. Quatre mois après sa sortie aux Etats-Unis, l’ordinateur spatial révolutionnaire d’Apple va ainsi débarquer en France. Les clients pourront précommander l’Apple Vision Pro à partir du vendredi 28 juin à 14 heures (heure française), pour une disponibilité à partir du vendredi 12 juillet. Son prix : 3999 euros.

Dans une interview accordée à On refait le Mac en marge du lancement de la nouvelle Freebox Ultra fin janvier, le fondateur de Free, Xavier Niel n’avait pas vraiment gardé sa langue dans sa poche. Questionné sur le sujet, il avait alors confié : “Je crois que je n’ai pas le droit de vous répondre… à plein de questions là-dessus… Mais, oui, on fait des choses avec Apple sur le sujet ! Donc vous verrez, on a de petites surprises sur ce sujet-là qui arrivent… J’ai signé 3500 documents qui doit même pas, me permettre d’utiliser le nom du truc, faut que je réfléchisse…” Oqee by Free et Canal+ seront également accompagnées prochainement de M6+ qui prévoit un lancement sur l’Apple Vision Pro.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox