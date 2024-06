M6+ annonce déjà 1 million de téléchargements et une arrivée prochaine sur l’Apple Vision

Lancé le 15 mai dernier, le service de streaming remplaçant 6Play a rencontré le succès espéré par le groupe M6.

« Nous avons mené des discussions avec l’ensemble des acteurs du marché, de Samsung à Android TV en passant par Canal+ et les opérateurs télécoms, afin d’être référencé le plus largement possible et de garantir à M6+ un maximum de visibilité. Ce travail paye» explique Henri de Fontaines, membre du directoire du groupe M6. Si aucun chiffre de téléspectateurs ayant basculé de 6Play à M6+ n’a été annoncé clairement, le million de téléchargements a été atteint avec un peu plus de 40% réalisés depuis un téléviseur connecté.

Et la disponibilité de la plateforme doit encore s’étendre, avec notamment l’arrivée sur l’Apple Vision Pro lors de son arrivée en France le 12 juillet. D’après Médiamétrie, la plateforme a déjà enregistré durant le mois de mai 21 millions d’utilisateurs uniques, avec “un peu moins de 2 millions de Français” utilisant M6+ chaque jour. De plus, « depuis le lancement de M6+, nous avons enregistré une hausse de 55 % du nombre d’heures consommées, comparé à la même période un an plus tôt » explique Henri de Fontaines, affichant l’ambition d’atteindre le milliard d’heures consommées d’ici quatre ans. A plus court terme, le groupe M6 compte sur l’Euro, dont il détient le droit de plusieurs matchs pour récupérer de nouveaux utilisateurs et investira dès cette année 40 millions d’euros supplémentaires dans le streaming. Un montant qui atteindra 100 millions d’euros supplémentaires en 2028.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox