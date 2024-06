Free utilise désormais le fond d’écran de la Freebox Révolution pour communiquer sur ses nouveautés

Free utilise un nouvel espace de communication (ou de publicité, c’est selon) sur la Freebox Révolution.

L’interface TV de la Freebox Révolution a la particularité de pouvoir être personnalisée avec les images de son choix. C’est cette possibilité que commence à utiliser Free pour communiquer sur les nouveautés qu’il lance sur la Freebox.

En effet, depuis mercredi, Free remplace automatiquement le fond d’écran de la Freebox Révolution par une communication autour de l’arrivée du service MAX, qui a été lancé ce mardi et qui est offert durant 3 mois sur les Freebox Pop, Ultra et Ultra Essentiel et 1 mois sur les Freebox Révolution, Delta et Mini 4K.

Désormais, et pour une durée non définie, lorsque vous arrivez l’interface TV de la Freebox Révolution, c’est ce fond d’écran qui apparaitra :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox