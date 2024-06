Les internautes se lâchent sur les réseaux : avec SFR c’est vraiment gratuit ? Un nouveau phishing vise les abonnés Free Mobile

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

La bonne nouvelle du mois de juin, SFR annonce offrir de manière pérenne la 5G à tous ses abonnés. Est-ce trop beau pour être vrai sur la durée ? Certains semblent en douter. L’opérateur a besoin de séduire à nouveau après la perte de près de 500 000 abonnés sur le mobile lors du 1er trimestre 2024.

Un phishing totalement raté visant les abonnés Free Mobile. Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. Free Mobile contacte toujours ses abonnés avec l’adresse Freemobile@free-mobile.fr.

@freemobile j’ai reçu un mail que je penses être une arnaque, car je n’ai pas de soucis avéré pour les prélèvements mensuels.

Pouvez-bous le confirmer, suis-je seul à recevoir ces messages ?

Merci pic.twitter.com/7uU7SYvW8p — un italien en colère (@sono_incazzato) June 11, 2024

Orange à la hauteur de l’événement pour assurer une connectivité optimale lors des 80 ans du Débarquement et de la bataille de Normandie ! Après de 10 mois de travail, l’opérateur historique a ainsi permis une connexion sans faille aux ambassades des Etats-Unis, à la Maison-Blanche ou encore au gouvernement français. Pas moins de 14 sites ont été déployés en Basse-Normandie ainsi que 12 km de fibre sur le territoire.

Découvrez comment nos équipes ont assuré une connectivité sans faille lors de l'anniversaire historique des 80 ans du #Dday ! 🌐✨ 10 mois de travail, 82 techniciens sur 14 sites différents pour que la connexion soit à la hauteur de l'évènement. Retour en images 🎥 pic.twitter.com/3dwmOPMspj — Orange (@orange) June 7, 2024

Quand le populaire Youtubeur et Tiktokeur Guillaume Genou ironise sur SFR et son service de résiliation.

Pas touche à la V6 ! Une chose est sûre, cet internaute apeuré par la Freebox Révolution en a eu une. Il faut avoir l’oeil pour reconnaître l’habillage de son interface TV.

