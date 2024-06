4 ans après Free Mobile, SFR annonce offrir la 5G à ses abonnés

L’opérateur annonce que tous ses clients dotés d’un forfait data basculeront en 5G, et ce, de manière pérenne.

La 5G a été lancée fin 2020, soit il y a près de 4 ans et lors de l’activation de cette technologie, SFR, Bouygues Telecom et Orange ont décidé de la monétiser en lançant des offres dédiées tout en conservant leurs forfaits 4G. Free Mobile a pour sa part choisi d’intégrer la 5G dans son forfait historique, sans surcoût et pour tous les abonnés disposant d’un smartphone compatible. Quelques années après, c’est au tour de SFR d’annoncer une initiative identique.

Dès la mi-juin, tous les abonnés grand public de l’opérateur au carré rouge disposant d’un forfait data (à l’exception du forfait 2h 100 Mo) vont pouvoir profiter gratuitement et automatiquement d’une migration vers la 5G, afin que d’ici à fin juillet, “l’ensemble du parc d’abonnés concernés bénéficiera de la 5G“, sous réserve d’un terminal et d’une couverture compatible. A en croire le communiqué, les abonnés Red by SFR ne sont pas concernés. La disponibilité du réseau de l’opérateur est disponible sur cette carte et SFR explique couvrir plus de 7 700 communes en France.L’annonce survient peu de temps après qu’Orange a, lui aussi, indiqué offrir la 5G à ses abonnés, mais seulement sur une période de trois mois, à l’occasion des JO.

L’opérateur en a profité d’ailleurs pour présenter sa nouvelle gamme de forfaits mobile “plus simple, plus généreuse, avec plus de data“. On y trouve deux formules : les offres avec téléphone et engagement, qui vont de 60 Go en 5G pour 27.99€/mois à une offre 300 Go 5G pour 64€/mois, tous deux avec 24 mois d’engagement, tous incluant SFR TV et les Plus smartphone, ainsi que SFR Cloud et Multisurf et les forfaits sans engagements. Sur ce point, on y retrouve le tout récent forfait 200 Go en 5G de l’opérateur à 19.99€/mois, mais aussi une offre 20 Go 5G à 15.99€/mois.

L’objectif de SFR est assez clair : panser son hémorragie d’abonnés et enrayer la conquête massive de Free Mobile. Au premier trimestre, l’opérateur au carré rouge a en effet perdu 478 000 abonnés mobiles sur le premier trimestre 2024, tandis que celui de Xavier Niel est leader incontesté avec 212 000 recrutements sur la même période. Son directeur exécutif Grand Public, Eric Pradeau, l’affirme, “ces initiatives puissantes et cohérentes marquent l’entrée dans une nouvelle ère pour les offres Mobile de SFR“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox