Orange donne des détails sur l’ouverture de sa 5G gratuitement à ses clients mobile 4G

Les abonnés Orange en 4G profitent jusqu’au 8 septembre des débits de la 5G et sans surcoût. Voici comment cela va se passer et qui est concerné.

Comme annoncé ce week-end, Orange a commencé à ouvrir ce lundi 3 juin son réseau 5G à ses clients 4G, sans coût supplémentaire, grand public comme professionnels, pour leur permettre de profiter d’une connectivité plus fluide pendant les Jeux de Paris 2024. Ceux-ci en profiteront jusqu’au 8 septembre soit jusqu’à la clôture de jeux paralympiques de Paris.

Lors de l’officialisation de cette opération, Orange a donné avantage de détails. Les clients seront informés progressivement par SMS. “L’accès à la 5G sera automatique pour les clients ayant consenti à partager avec Orange le modèle de smartphone utilisé. Pour les clients n’ayant pas déjà donné leur autorisation, une inscription préalable sera nécessaire. Si le mobile du client est compatible 5G, l’inscription sera validée et l’accès ouvert avant mi-juillet”, indique l’opérateur. Cet accès pourra être désactivé à tout moment depuis l’espace client ou via le service client. Aucune démarche ne sera nécessaire en fin d’opération.

L’ensemble des clients d’un forfait 4G mobile grand public Orange et Sosh sont concernés, dans les zones de couverture 5G en métropole et sous réserve de disposer d’un mobile compatible (hors offres prépayées Mobicarte, forfait LetsGo). Les clients professionnels ayant un forfait 4G Performance Pro, Performance Entreprise et Open Pro sont également concernés.

