L’Equipe lance une nouvelle chaîne 100% foot disponible 24 heures sur 24

Plus de 1000 matches de grandes compétitions seront diffusés d’ici fin 2025 sur une toute nouvelle chaîne numérique : L’Équipe live foot.

Avis à tous les fans du ballon rond, L’Équipe lance L’Équipe live foot, une nouvelle chaîne 100% foot disponible 24 heures sur 24. Depuis 2021, le quotidien sportif ne cesse de monter en puissance dans la diffusion Web de sports en live, avec de nombreux investissements dans les droits TV, notamment dans la retransmission de compétitions de football.

Au programme de ce nouveau flux, plus de 400 matches en 2024 et 700 matches en 2025, couvrant de nombreux événements en direct, ainsi que de nombreux replays, le tout sur le site et l’application L’Équipe.

Pour y accéder, il faudra toutefois souscrire un abonnement à partir de 6,99€/mois avec un engagement de 12 mois ou 9,99€/mois sans engagement. Cette formule donne également accès à tous les articles débloqués et auc créations originales, c’est-à-dire aux documentaires, podcasts et longs-formats de L’Equipe.

“Pour célébrer ce lancement, L’Équipe live foot diffusera l’intégralité de la Copa America du 20 juin au 14 juillet. La suite ? La diffusion de grandes compétitions comme : les qualifications en Europe, Afrique et Amérique du Sud pour les tournois internationaux, la Ligue des Nations rassemblant les meilleures équipes européennes, ainsi que les coupes nationales d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne”, précise la chaîne dans un mail envoyé à de nombreux utilisateurs.



