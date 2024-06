La LFP prête à créer et lancer sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1 sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues

Alors que le coup d’envoi de la saison 2024-2025 est prévu le 16 août prochain, La Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur. Si aucun compromis n’est trouvé, la LFP devrait activer une solution de secours : le lancement de sa propre chaîne sur les box des opérateurs.

Faute d’accord pour le moment entre beIN Sports et Canal+, la Ligue de Football Professionnel préparerait un plan B avec la création sa propre chaîne de diffusion pour la Ligue 1 dès la saison prochaine, en raison de l’incertitude planante sur les droits TV de la compétition à seulement une dizaine de semaines de la reprise du championnat.

Cette seconde option activée en urgence prendrait la forme d’une antenne disponible auprès de tous les autres opérateurs comme Orange, Free, SFR et Bouygues, a révélé L’Equipe.

Cependant, le lancement et la gestion d’une chaîne de télévision représenteraient un défi logistique et financier majeur. La LFP devrait s’assurer que la chaîne soit techniquement capable de gérer la diffusion en direct de nombreux matchs chaque semaine et qu’elle puisse attirer suffisamment de spectateurs pour être rentable​.

Cyril Linette, ancien directeur du Pôle Sports de Canal+ a donné sa vision sur cette possibilité qui semble émerger : « Lancer une chaîne est la solution qui obligerait probablement à passer par le point le plus bas au niveau des montants. Ce serait donc la solution de crise la plus aiguë pour le foot français. Quand vous êtes en crise, ça veut dire que vous redémarrez de zéro, vous baissez vos charges. Une entreprise en crise peut aussi se recentrer, revenir sur son ‘core business’, s’occuper des clients les plus fidèles. La solution de passer par une chaîne est la plus compliquée d’un point de vue financier, mais pas forcément la plus mauvaise », sur la durée en tout cas, a-t-il analysé sur le plateau de Good Morning Business.

S’agissant des droits TV : “Des discussions avancées sur le dossier des droits audiovisuels sont en cours avec des partenaires potentiels. Pour aboutir aux meilleures conditions pour les clubs, ces négociations doivent demeurer confidentielles et l’unité des clubs doit être préservée”, a confié ce week-end, Vincent Labrune, président de la LFP lors d’un entretien accordé à l’AFP. Et d’appeler Canal+ à revenir à la table des négociations.

