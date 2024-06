Cdiscount Mobile offre la 5G dans son forfait 130 Go à 8,99 € par mois

La 5G à petit prix avec ce forfait sans engagement proposé par Cdiscount Mobile. En effet, le MVNO offre la 5G dans son forfait 130 Go à 8,99 € par mois. À cela s’ajoute les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine ainsi que l’UE et DOM. Concernant la data à l’étranger, vous pouvez profiter de 27 Go d’internet dans 30 destinations en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Lors de la commande du forfait, la carte SIM triple découpe est proposé à 1 €.

