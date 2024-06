Les choix de Free en laissent certains mitigés, se plaindre de son opérateur est-il utile ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox Ultra est-elle la seule raison du succès de Free ?

C’est au tour de Free de dévoiler ses résultats commerciaux et financiers pour le 1er trimestre. Le premier recruteur en 2022 et 2023 sur le fixe, confirme son leadership sur les 3 premiers mois de l’année avec le gain de 85 000 nouveaux abonnés, loin devant ses concurrents. Selon lui, “le succès du lancement de la Freebox Ultra fin janvier a soutenu cette croissance.” Si le lancement d’une nouvelle offre a le potentiel d’augmenter drastiquement les ventes, ce n’est pas toujours le cas et surtout il est important de noter que le lancement de l’Ultra coincide avec le lancement de la Freebox Révolution Light, bien moins chère. Cela soulève forcément des questions de la part des Freenautes, mais les opérateurs ne communiquent que rarement les ventes de leurs box au cas par cas…



L’offre de Qiara est-elle vraiment trop chère ?

L’offre de Qiara proposée à tarif préférentiel pour les abonnés Freebox se veut moins chère que la concurrence et accessible, mais n’a pas remporté un énorme succès dans notre sondage dédié. En effet, 93% des interrogés ont affirmé qu’ils n’allaient pas craquer pour Qiara, dont 40% qui estime tout simplement ne pas avoir besoin d’une telle solution, tandis que 18% estiment que leur système d’alarme actuel leur convient. Cependant, malgré le fait que la proposition soit généralement moins onéreuse que les autres du marché, 35% des abonnés Freebox interrogés continuent de la trouver trop chère. Le débat perdure ainsi, certains arguent que l’offre en elle même est peu onéreuse et assez complète quan d’autres ne jurent que par de grands noms… Il va y avoir du travail pour Qiara pour atteindre le million d’abonnés comme elle le souhaite.

“Pas de justice” pour certains abonnés ?

C’est officiel, Max l’ambitieux service de SVOD du groupe Warner Bros. Discovery dont le lancement en France est prévu le 11 juin, sera distribué dès le jour-j par Orange, SFR, Free, Prime Video (Amazon) et Canal+, a confirmé un dirigeant de la plateforme le 30 mai au cours lors de sa présentation officielle à la presse. Reste à savoir si Free a par exemple négocié une promotion les premiers mois voire une intégration sans surcoût dans son offre Freebox Ultra. Alors qu’aucune communication n’est faite pour l’instant, et qu’il est fort possible que des offres promotionnelles soient lancés, certains prévoient déjà qu’ils devront payer “plein pot” pour accéder au service. Outre le fait qu’aucun fait n’étaye cette certitude, est-ce véritablement un problème de justice ? Des alternatives existent, y compris chez Free, pour passer à une box qui profite de divers avantages.

A quoi sert de déposer une plainte auprès de l’Arcep ?

Depuis 2017, la plateforme de signalement « J’alerte l’Arcep » permet aux particuliers, entreprises et collectivités d’alerter l’Arcep de dysfonctionnements rencontrés dans leurs relations avec les opérateurs fixes, mobiles, internet et postaux. Le régulateur des télécoms dresse régulièrement un bilan de l’activité de la plateforme. L’Arcep a reçu en 2023 plus de 53 000 alertes dont environ 45 000 directement sur la plateforme ; les autres signalements provenant d’autres canaux (mails, courriers, appels téléphoniques). Ce volume est en hausse significative par rapport au bilan de l’année 2022 qui faisait état de 44 600 alertes (+18% d’alertes reçues en un an), alors que les plaintes étaient déjà en hausse par rapport à l’année précédente. Cependant, l’Arcep n’intervient que rarement, alors à quoi bon faire ces démarches ? Un internaute donne sa réponse dans notre espace commentaire.

L’appli Oqee sera-t-elle un jour finie ?

Free a déployé une nouvelle mise à jour d’Oqee numérotée 2.8 sur iOS, iPadOS et tvOS. Au programme, une seule fonctionnalité, mais assez utile qui vous permettra de nettoyer votre liste de lecture. A peine cette fonctionnalité annoncée que des réclamations affluaient pour voir de nouveaux ajouts aux différentes versions d’Oqee, au point qu’on pourrait se demander si un jour les Freenautes considèreront l’appli finie ? En tous les cas, les développeurs ne manquent pas de source d’inspiration !

