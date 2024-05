Max (HBO) officialise son arrivée le 11 juin sur les Freebox, un opérateur manquera à l’appel

Les premiers distributeurs de Max dès le 11 juin ont été dévoilés. Il s’agit d’Orange, Free, SFR, Canal+, Prime Video ou encore les SmartTV Samsung, LG, Fire Stick, Google TV, Playstation et Xbox.

C’est officiel, Max l’ambitieux service de SVOD du groupe Warner Bros. Discovery dont le lancement en France est prévu le 11 juin, sera distribué dès le jour-j par Orange, SFR, Free, Prime Video (Amazon) et Canal+, a confirmé un dirigeant de la plateforme le 30 mai au cours lors de sa présentation officielle à la presse. Reste à savoir si Free par exemple a négocié une promotion les premiers mois voire une intégration sans surcoût dans son offre Freebox Ultra.

Une chose est sûre, manquera à l’appel Bouygues Telecom avec qui les discussions devraient prochainement aboutir. L’objectif est clair, Max ambitionne d’entrer “dans le top 3 des plateformes de streaming en France”, a fait savoir Clément Schwebig, président de Warner Bros. Discovery Europe de l’Ouest et Afrique dans une interview accordée à nos confrères de Les Numériques. Pour y arriver, la plateforme devra être distribuée sur le plus de supports possibles, comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, les lecteurs de flux, les décodeurs et les consoles de jeux (LG, Samsung, Fire Stick TV, Google TV, PlayStation et Xbox).

Max sera disponible sur: • Mobile: Apple et Android

• Partenaire: Canal+, Prime Video, Free, Orange et SFR

• TV Connectée: Samsung, LG, Fire Stick TV, Google TV, PlayStation et Xbox pic.twitter.com/GBtZ67jNpn — Max Actu FR (Fan) (@MaxActuFR) May 30, 2024

La qualité du produit sera aussi scrutée et force est de constater que la plateforme débarque avec de nombreuses armes comme plus de 18 500 heures de contenus en dehors du sport avec une mise en exergue de chaînes fortes et de franchises à succès comme celles de HBO (Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, Les Soprano, True Detective), Friends, Harry Potter, les super-héros DC Comics, Dune, Cartoon Network, Adult Swim mais aussi de nouvelles productions françaises.

Le Sport et les JO

Le sport occupera aussi une place très importante avec un accès privilégié et complet à des événements prestigieux en direct, à des championnats et à des tournois, notamment le Tour de France et l’US Open en 2024, des sports d’hiver et des sports mécaniques. “Il vous suffira de souscrire à notre module complémentaire Sport en même temps que votre abonnement Max”, explique la plateforme qui devrait facturer cette option 5€/mois.

Avec la chaîne Eurosport dans son catalogue, la plateforme proposera ainsi l’intégralité des JO de Paris 2024 à tous ses utilisateurs cette fois sans surcoût via 62 flux différents et la possibilité d’accéder en direct à des moments forts et être alerté en cas de médaille d’or imminente. Max diffusera les JO jusqu’en 2032. Pas de football au lancement, mais le service ne “s’interdira rien”.

Prime Video et Canal+

Pour les abonnés au Pass Warner sur Prime Video, celui-ci deviendra “Max”, au même prix, aucune manipulation ne sera à réaliser. Côté prix, trois formules seront proposées, à 5,99€/mois avec pub, 9,99€/mois pour la version Standard et 13,99€/mois pour l’abonnement premium avec une résolution 4K et un son Dolby Atmos.

Dès son lancement, Max sera incluse pour les anciens et nouveaux abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries sans surcoût, et sera également proposée en option aux autres abonnés.

