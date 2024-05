Les opérateurs, entre hausse et baisse des prix pour sauver les apparences

L’année 2023 a été marquée par des augmentations de tarifs sous couvert de l’inflation par SFR, Bouygues Telecom et Orange. Cependant, les abonnés fixe et mobile de ces opérateurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Box plus onéreuses, augmentation de tarif pour les abonnés tant fixe que mobile… En 2023, si Free a conservé une certaine régularité en ne changeant pas ses tarifs et en enrichissant ses offres mobiles sans surcoût, ses trois concurrents ont tenté plusieurs approches pour renflouer les caisses et recruter de nouveaux clients, sans succès.

De nouvelles stratégies mises en place…

Sur le mobile, on note une situation particulière : une forme de deux poids deux mesures. L’année 2023 a ainsi été marquée par des augmentations ponctuelles touchant directement les clients, les opérateurs justifiant ces hausses par le contexte économique difficile. Cependant, les forfaits mobiles proposés par ces opérateurs aux nouveaux abonnés sont globalement moins chers et proposent des enveloppes de data moins impressionnantes, correspondant davantage aux besoins des abonnés selon l’Arcep, qui note ainsi une baisse de 6.5% du prix moyen des offres mobiles (seules, sans smartphone) en 2023 par rapport à l’année précédente.

Orange, SFR et Bouygues ont cependant opté pour une approche très différente sur le fixe. La situation a été assez agitée en termes de proposition commerciale, notamment à partir du dernier trimestre 2023 où Orange, SFR et Bouygues sont passés à des offres avec seulement six mois de promotions, contre 12 auparavant, ce qui rendait de fait les box plus onéreuses. Bouygues Telecom en est finalement revenu en avril dernier aux 12 mois promotionnels tandis que SFR lui est finalement passé au tarif fixe en début d’année.

En ajoutant à cela le lancement d’offres plus onéreuses comme la Livebox 7 et des augmentations pour les clients sous couvert de l’inflation, les abonnés fixe ont globalement payé plus cher leurs offres télécoms chez ces opérateurs. L’Arcep affirme d’ailleurs que l’augmentation des prix des services fixes et de 3.1% sur la période octobre 2022-décembre 2023, durant laquelle des augmentations tarifaires successives ont été observées.

… sans réel succès.

Deux approches différentes, mais qui n’ont pas porté leurs fruits, ni commercialement ni financièrement. Du côté de SFR, l’année 2023 a été catastrophique en termes de ventes nettes sur le mobile avec la perte de 583 000 abonnés, bien que cela soit assez assumé puisqu’il avait opéré un changement de stratégie se concentrant sur les abonnés de valeur actuels plutôt que sur les recrutements.

Du côté d’Orange et Bouygues Telecom, les ventes n’ont pas forcément été impressionnantes avec respectivement 214 000 et 232 000 recrutements sur l’année. On notera cependant que Bouygues Telecom s’en sort bien sur le fixe avec 232 000 nouveaux abonnés Bbox tandis qu’Orange a perdu 115 000 abonnés Livebox. À titre de comparaison, l’opérateur de Xavier Niel qui lui a conservé une stratégie plus classique en ne cherchant pas à augmenter ses prix tout en enrichissant ses offres et sans imposer d’augmentation auprès de ses abonnés, a recruté 787 000 abonnés Free mobile et 234 000 abonnés Freebox sur l’année 2023.

En découlent des performances financières généralement peu reluisantes : Orange enregistrait pour 2023 une décroissance de 1.4% sur un an, contre un recul de 1.3% du chiffre d’affaires chez SFR, tandis que Bouygues sortait de l’année 2023 avec un CA en progression de 3% et que chez Free, trublion détaché de ces approches, enregistrait une croissance de 9.9% sur l’année. Le régulateur des télécoms annonce par ailleurs une hausse des revenus total des opérateurs de 2.5%.

Et les résultats de ce début d’année chez les opérateurs ne vont pas en s’améliorant. Orange n’a enregistré que 9000 ventes nettes sur le mobile et en a perdu 43 000 sur le fixe, Bouygues accuse une baisse de régime mais reste dans le vert avec 17 000 nouveaux abonnés mobile et 38 000 abonnés fixe. SFR en revanche n’endigue pas son hémorragie d’abonnés mobile avec 487 000 clients perdus et sur le fixe ce sont 77 000 forfaits box en moins sur cette même période. Free, qui reste en dehors de cette stratégie, se porte on ne peut mieux avec 85 000 nouveaux abonnés sur le fixe, 212 000 recrutements sur le mobile et une croissance de 9.5%.

