L’UFC-Que Choisir enquête sur l’offre de reprise de smartphones de Samsung et ne l’épargne pas

Lorsque vous achetez un smartphone sur le site de Samsung, le géant sud-coréen propose de reprendre votre ancien modèle et de déduire directement sa valeur de votre panier. Une offre séduisante qui a pourtant engendré de nombreux litiges. UFC Que Choisir a mené l’enquête pour comprendre pourquoi.

Samsung, leader des ventes de smartphones en France depuis 2010, propose à ses clients de reprendre leur ancien appareil lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Après avoir rempli un questionnaire sur l’état de l’ancien téléphone, une valeur de reprise est proposée. Cette valeur est ensuite déduite du montant du panier, parfois augmentée d’un bonus de 50 à 200 €. Par exemple, pour un Samsung Galaxy A54 à 449 €, avec la reprise d’un iPhone 12 évalué à 228 € et un bonus de 50 €, le client ne paie que 171 €.

En 2023, plus de 56 000 personnes ont profité de cette offre, mais beaucoup ont vite déchanté. Un groupe Facebook intitulé « Arnaque Evollis-Samsung » regroupe plus de 1 000 membres mécontents. Les litiges portent principalement sur la réduction de la valeur de reprise initialement indiquée. Certains clients, comme Philippe et Jean-Baptiste, ont vu leurs téléphones dévalorisés pour des défauts qu’ils contestent.

Le processus de reprise

Lorsqu’un client envoie son téléphone pour reprise, c’est NES qui se charge du diagnostic et non Evollis. Si NES estime que l’appareil est en mauvais état, la valeur de reprise est réduite. Le client peut alors soit accepter la nouvelle estimation, soit récupérer son appareil moyennant le paiement de la totalité de la valeur initiale de reprise. La visite des locaux de NES à Orléans a révélé que de nombreux téléphones sont endommagés durant le transport, et NES ne tient pas le transporteur responsable. Certaines décotes sont dues à des réparations antérieures mal faites. NES affirme que 78 % des appareils sont conformes, mais reconnaît que des erreurs sont possibles.

Anita Cailleteau d’Evollis assure que des remboursements et des gestes commerciaux sont faits en cas d’erreur. Selon elle, 97 % des clients acceptent l’estimation finale, bien que ce chiffre soit difficile à vérifier. L’offre de reprise de Samsung, bien que tentante, présente des failles importantes. Les consommateurs doivent être vigilants et bien lire les conditions générales de vente pour éviter les désagréments.

Conseils pratiques pour la reprise

Estimation du téléphone : Répondez honnêtement aux questions sur l’état de votre appareil.

Achat du nouveau smartphone : Profitez de la déduction immédiate et du bonus reprise.

Envoi de l’ancien modèle : Emballez soigneusement votre téléphone pour éviter tout dommage pendant le transport.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox