Il y a du nouveau sur le réseau de distribution Free en mai

Free a continué d’ouvrir de nouvelles boutiques pendant le mois de mai.

Deux nouvelles boutiques ont intégré le réseau de distribution de l’opérateur de Xavier Niel durant ce dernier mois. Après l’ouverture d’une nouvelle enseigne à Villiers-en-Bière le 15 mai, ce sont deux villes qui ont pu accueillir une nouvelle boutique Free.

La première avait été annoncée par Free, il s’agit d’une nouvelle boutique à Paris Vaugirard, située au 311 rue Vaugirard, 75015 Paris qui ouvre aujourd’hui. La capitale comptait déjà plus de 12 espaces de vente et conseil.

Une autre ouverture a été annoncé il y a peu, le 22 mai dernier, cette fois à Cahors dans le Lot. Elle se situe au 59 Boulevard Léon Gambetta. Une bonne nouvelle pour les abonnés des environs puisqu’ils devaient se rendre à Montauban, à près de 50 km de là.

Les villes de Montélimar dans la Drôme ou encore de Rodez dans l’Aveyron sont aussi concernées tout comme Saintes et La Rochelle en Charente-Maritime et Melun en Seine-et-Marne.

Dans une boutique Free, les conseillers sont à disposition pour guider les abonnés et prospects dans leurs démarches et répondre à toutes leurs questions. Il est possible tester la gamme complète des Freebox (Freebox Ultra, Freebox Pop, Freebox Révolution Light) ou d’acheter un smartphone et répartir directement avec.

