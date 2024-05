Totalement Fibrés : Free dégomme ses concurrents, le rival de Netflix arrive sur les box, etc…

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur les annonces tournant autour de MAX, le nouveau service de streaming qui sera lancé le 11 juin prochain, mais aussi sur d’excellents résultats de Free et diverses abonnés pour les abonnés Freebox et Canal+. Vous pouvez aussi retrouver nos chroniques habituelles comme le Up and Down et le chiffre de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine !



