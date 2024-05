L’offre de sécurité Qiara ne séduit pas beaucoup d’abonnés Freebox mais trouve sa place

L’offre de Qiara proposée à tarif préférentiel pour les abonnés Freebox se veut moins chère que la concurrence et accessible, mais n’a pas remporté un énorme succès dans notre dernier sondage.

Depuis la fin du mois de mars 2023, il est possible de profiter d’une offre privilégiée sur le système de sécurité Qiara, qui propose plusieurs appareils de surveillance (199€) mais aussi deux formules payantes proposant des services liés à la sécurité domestique (respectivement 7.99€/mois et 15.99€/mois). Lors du lancement de cette offre proposée aux abonnés Freebox, la volonté de proposer une solution peu onéreuse comparée à la concurrence et Univers Freebox vous a alors interrogé sur l’intérêt que vous portiez à cette nouvelle proposition.

Il s’agit d’une nouvelle offre pour un service qui touche à l’heure actuelle 10% de la population qui sont équipés d’alarmes. Bien que Qiara estime que le marché puisse aller jusqu’à 44%, il est donc normal que la majorité des 4653 sondés ne soient pas intéressés par l’offre. En effet, 93% des interrogés ont affirmé qu’ils n’allaient pas craquer pour Qiara, dont 40% qui estime tout simplement ne pas avoir besoin d’une telle solution, tandis que 18% estiment que leur système d’alarme actuel leur convient. Cependant, malgré le fait que la proposition soit généralement moins onéreuse que les autres du marché, 35% des abonnés Freebox interrogés continuent de la trouver trop chère.

Parmi les personnes séduites, on note que 3% ont exprimé la volonté de changer de système d’alarme et que 4% ont été encouragés à s’équiper en alarme par cette offre. A l’échelle des 7 millions d’abonnés Freebox touchés par cette offre, si les proportions sont respectées, cela fait tout de même une belle arrivée de clients à prévoir pour Qiara avec près de 500 000 nouveaux clients. De quoi atteindre rapidement l’objectif de l’entreprise d’avoir un million d’abonnés d’ici cinq ans.

