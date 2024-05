Arrêt du cuivre et de l’ADSL : Orange rappelle les différentes étapes et comment savoir si vous êtes concernés

Alors que des expérimentations sont déjà lancées pour éteindre le cuivre, Orange adresse une piqûre de rappel sur le calendrier et sur un outil bien pratique.

Avec le déploiement de la fibre qui doit, selon les plans du gouvernement, atteindre 100% de couverture en 2025, l’ancien réseau cuivre qui est utilisé pour la téléphonie fixe et l’ADSL va être arrêté. Pas de panique, l’extinction en se fera pas d’un coup, mais par zones, à travers plusieurs lots qui ont été déterminés par l’opérateur historique, en charge de l’entretien du cuivre.

L’opérateur propose en effet une page web rappelant le calendrier de fin du cuivre, qui mène également à une carte dédiée, qui permet de s’y retrouve facilement.

Sur cette carte, les zones concernées par la fermeture du réseau cuivre seront indiquées en orange pour chaque lot et en violet pour les expérimentations. Au fil des années, le réseau cuivre va s’éteindre et les zones seront grisées comme une lumière que l’on éteint. Plus aucun service de téléphonie fixe et internet en ADSL/SDSL/VDSL ne seront accessibles à ce moment-là. Si vous souhaitez en savoir plus sur les lots de communes concernés, vous pouvez cliquer sur les liens suivant dans le calendrier, un fichier regroupant toutes les communes de chaque lot vous sera alors proposé au téléchargement. Ces liens proviennent directement du site web d’Orange.

Sur le lot 1 : 162 communes vont être concernées par la fermeture définitive du réseau en cuivre le 31 janvier 2025 .

: 162 communes vont être concernées par la fermeture définitive du réseau en cuivre le . Sur l’expérimentation en Zone Très Dense (ZTD) : 7 quartiers de Rennes ainsi que la commune de Vanves sont concernés par la fermeture commerciale qui a eu lieu le 31 mars 2024 . Ce qui signifie que personne ne peut plus commercialiser ou acheter une offre sur cuivre. La fermeture définitive du réseau est programmée le 31 mars 2025.

7 quartiers de Rennes ainsi que la commune de Vanves sont concernés par la fermeture commerciale qui a eu lieu le 31 mars 2024 Ce qui signifie que personne ne peut plus commercialiser ou acheter une offre sur cuivre. La fermeture définitive du réseau est programmée le Sur le lot 2 : lancé le 28 juin 2023, le volume de commune est plus important avec 829 communes qui verront le réseau cuivre s’arrêter définitivement le 27 janvier 2026 .

: lancé le 28 juin 2023, le volume de commune est plus important avec 829 communes qui verront le réseau cuivre s’arrêter définitivement le . Sur le lot 3 : lancé en début d’année 2024, 2 145 communes seront concernées par la fermeture définitive du réseau cuivre le 31 janvier 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox