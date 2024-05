Oqee permet aux abonnés Freebox de faire le tri sur iPhone, iPad et Apple TV avec une nouveauté

L’application Oqee by Free sur iOS et tvOS vient d’être mise à jour et propose une nouveauté pratique pour ne plus s’y perdre sur l’interface.

Free déploie actuellement une nouvelle mise à jour numérotée 2.8 sur iOS, iPadOS et tvOS. Au programme, une seule fonctionnalité, mais assez utile qui vous permettra de nettoyer votre liste de lecture.

En effet, comme l’annoncent les développeurs dans le release note, il est désormais possible de supprimer un contenu depuis la ligne “Reprendre avec le profil de” via la fiche détail de votre programme. Ce qui permet de retirer ainsi les programmes que vous n’aurez pas terminés par désintérêt ou pour une autre raison.

