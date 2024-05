Sondage : abonnés mobile, quelle est votre consommation data chaque mois ?

Les opérateurs rivalisent de forfaits avec davantage de data, mais la consommez-vous tant que ça ? Univers Freebox vous donne la parole.

Free Mobile vient d’enrichir son offre historique, l’enveloppe passant à 300 Go au lieu de 250 Go. Chaque opérateur dispose d’un forfait très fourni en data, allant de 140 Go chez Sosh à 200 Go par exemple chez Red by SFR ou Bouygues Telecom. Des enveloppes phénoménales qui sont tout de même très éloignées de la consommation moyenne des abonnés, tournant autour des 15 à 20 Go selon l’Arcep.

Les usages du réseau mobile se développent et sont de plus en plus gourmands : streaming, visioconférence, gaming en ligne… Si bien que la consommation moyenne augmente régulièrement. Mais qu’en est-il pour vous ? Univers Freebox vous demande où se situe en moyenne votre consommation de data parmi ces différents segments ci-dessous.

····· Sondage Abonnés mobile, quelle est votre consommation data chaque mois ? 0 à 5 Go

5 à 20 Go

20 à 50 Go

50 à 200 Go

200 à 300 Go

Plus de 300 Go

Pour connaître votre enveloppe, votre opérateur vous propose généralement un suivi de consommation sur son application mobile, y compris Free Mobile depuis peu. Mais vous pouvez aussi utiliser un numéro de suivi conso dédié.

Free Mobile : 555

SFR : 950

Orange : # 123 #

Bouygues Telecom : envoyer “conso” au 680

