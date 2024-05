Free Mobile lance sa première application d’espace abonné sur iOS et Android

L’ex-trublion lance “Free”, une application pour gérer son Espace Abonné Free Mobile & Freebox. Il s’agit d’une mise à jour de l’app officielle Freebox-Espace Abonné, agrémentée d’un changement de nom.

Deux en un. Attendue de pied ferme depuis de nombreuses années, la gestion de l’espace abonné Free Mobile devient aujourd’hui réalité sur iOS et Android. En développement depuis plusieurs mois, cette application est ainsi baptisée sobrement “Free”. Il s’agit en réalité d’une évolution de l’application Freebox-Espace Abonné lancée en septembre 2022. Dorénavant, l’application dans sa version 2.0 prend en charge les espaces abonné Freebox et Free Mobile. L’opérateur permet ainsi de passer d’un compte à l’autre en un simple clic.

“Grace au nouvel Espace Mobile, retrouvez toutes les informations de votre forfait mobile, votre consommation internet, SMS & MMS et vos appels”, précise Free. Depuis son lancement en 2012, Free Mobile permettait à ses abonnés d’accéder à leur espace abonné seulement sur navigateur. Son application “Messagerie Vocale Free” permettait quant à elle sur Android de consulter et archiver simplement ses messages vocaux mais également d’accéder facilement à son compte et au suivi de sa consommation. Une application non officielle “Free Mobile – Mon Compte” a existé sous licence Free avant de disparaître durant l’été 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox