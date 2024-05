Free offre un nouveau contenu gratuit à ses abonnés Freebox

Free annonce en partenariat avec Téva offrir à ses abonnés le premier épisode de la série documentaire “La Dynastie Kardashian” depuis l’Aktu Free.

Des contenus et premiers épisodes de série sont régulièrement offerts depuis l’Aktu Free des divers players grâce à des partenariats avec diverses chaînes ou plateformes. Ainsi, du 23 au 31 mai 2024, Free et Téva proposent l’accès au premier épisode du documentaire “La Dynastie Kardashian”, s’intéressant à l’une des familles les plus célèbres et controversées au monde.

Cette série documentaire de trois épisodes explore en profondeur l’ascension de cette famille, leur influence inégalée dans le monde des médias et des affaires, ainsi que les répercussions de leur célébrité. Cela grâce à des interviews exclusives, des images inédites et des témoignages d’experts, qui doivent dévoiler des aspects inconnus de leur parcours. Si le premier épisode vous a plu, il est possible de retrouver tous les épisodes sur le replay de la chaîne Téva via M6+.

Pour les abonnés Freebox, l’accès au premier épisode de cette mini-série est simple. Il vous suffit de vous rendre sur L’Aktu Free de votre Freebox TV.

Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home.

Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “Aktu Free” depuis le menu Home.

Pour les abonnés Freebox Pop, retrouvez L’Aktu Free sur la page d’accueil Android puis “Rubrique” > Applications Free

La chaîne Téva est incluse dans les offres Tv By Canal, qui sont déjà intégrées dans les offres Freebox Révolution, Delta ou Ultra et elle est aussi disponible dans le bouquet Famille By Canal (4.99€/mois) ou en option pour 1.49€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox