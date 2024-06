Free annonce par mail qu’il cumule les promos sur l’iPhone 15 permettant de faire baisser le prix de 280€

Free communique de plus en plus par mail sur son actualité. Il le fait maintenant régulièrement pour les améliorations concernant la Freebox ou Free Mobile, et c’est le cas également aujourd’hui pour l’iPhone 15 en promotion, soit 280€ d’économies au maximum.

Dans un mail adressé depuis aujourd’hui à ses abonné mobile, Free propose une triple offre sur l’iPhone 15 disponible dans sa boutique en ligne. Tout d’abord celui-ci bénéficie de 100€ de remise immédiate. A cela s’ajouter 50€ remboursés sur demande en replissant ce coupon. Enfin il est proposé 130€ pour la reprise d’un iPhone 11 64 Go en parfait état. Si cette dernière condition est très restrictive, au total, il est ainsi permis de réaliser 280€ d’économie sur l’achat de ce smartphone.

A noter que cette offre est valable jusqu’au 25 juin que ce soit sur la boutique en ligne de l’opérateur ou dans les Free Center.

Le mail envoyé par Free :

