RED by SFR lance trois nouveaux forfaits mobiles

RED by SFR a récemment lancé une nouvelle gamme de forfaits mobiles ce jeudi 23 mai. Cette initiative vise à offrir des options à petit prix avec beaucoup de data, incluant également la 5G. Voici un aperçu détaillé des nouveaux forfaits de RED by SFR : 30 Go, 130 Go, et 200 Go.

Les opérateurs téléphoniques renouvellent fréquemment leurs offres pour attirer de nouveaux clients et rester compétitifs sur le marché. Ce jeudi, la filiale de SFR a dévoilé trois nouveaux forfaits mobiles qui se distinguent par leur grande quantité de data et leurs prix attractifs. Deux de ces forfaits incluent également la 5G gratuitement.

Forfait 30 Go

Le premier forfait propose 30 Go de data en 4G disponibles en France métropolitaine, ainsi que 12 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, pour seulement 5,99 € par mois. Comparé à l’ancienne offre de 20 Go pour 6,99 €, ce nouveau forfait est clairement plus avantageux.

Forfait 130 Go

Le deuxième forfait inclut 130 Go de data en 4G/5G en France métropolitaine et 27 Go depuis l’Europe et les DOM, pour 9,99 € par mois. Cette offre était auparavant disponible pour deux euros de plus, ce qui en fait également une option plus économique aujourd’hui.

Forfait 200 Go

Enfin, le troisième forfait propose 200 Go de data en 4G/5G en France métropolitaine et 32 Go depuis l’Europe et les DOM, pour 17,99 € par mois. Ce forfait existait déjà et reste inchangé.

Tous les nouveaux forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM. De plus, ils sont sans engagement, ce qui permet aux clients de résilier à tout moment sans frais supplémentaires. Les forfaits de 130 Go et 200 Go permettent par ailleurs de profiter de la 5G de SFR sans frais additionnels.

