SFR annonce un nouveau partenariat pour améliorer le raccordement à la fibre et la satisfaction client avec l’IA

L’opérateur continue d’utiliser l’Intelligence Artificielle pour améliorer ses services. Après Deepomatic pour la qualité de son réseau, c’est la satisfaction client et le bon déploiement de la fibre qui seront améliorés avec un nouvel accord.

Les opérateurs prennent le tournant de l’IA et SFR ne fait pas exception puisqu’il annonce un nouveau partenariat avec Celonis, spécialisée dans l’aide aux entreprises, pour améliorer la satisfaction des clients mais aussi leur raccordement à la fibre.

La technologie de Celonis, basée sur l’intelligence des processus et l’IA, déjà exploitée par de nombreux acteurs du marché des télécoms dans le monde, “permet de visualiser les processus métiers et d’identifier les angles morts générateurs de coûts et d’insatisfaction client” explique l’opérateur.

SFR a ainsi accès aux plus récentes innovations en matière d’optimisation et d’automatisation, notamment sur le processus de raccordement. La solution proposée permet de faire converger l’ensemble des données des systèmes de l’opérateur pour identifier les inefficacités et les corriger.

Il n’est pas le seul opérateur à s’être tourné vers l’intelligence artificielle, Orange et Bouygues Telecom ont également présenté plusieurs innovations allant en ce sens.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox