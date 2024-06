Comparatif box et mobile : quels opérateurs ont gagné ou perdu le plus d’abonnés lors du 1er trimestre

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 1er trimestre 2024 ? Premier recruteur sur l’année 2022 et 2023, Free Mobile est apparu comme le seul maître à bord sur le gain d’abonnés face à une concurrence qui n’y arrive pas. L’opérateur a enregistré le gain de 212 000 nouveaux très loin devant ses rivaux. De leur côté, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement recruté 27 000 et 9 000 abonnés sur le mobile alors que SFR en a perdu 487 000. L’hémorragie se poursuit donc chez l’opérateur au carré rouge après une année 2023 dans le rouge, et la perte de 583 000 abonnés sur le segment.