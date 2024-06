Free dévoile sa nouvelle offre spéciale : la Freebox Révolution Light à 19,99€/mois

L’opérateur de Xavier Niel vient de dévoiler sa nouvelle offre sur la plateforme Veepee, avec une Freebox Révolution à tarif promotionnel.

La bonne affaire du moment pour bénéficier de la Freebox mythique de Free. L’abonnement Freebox Révolution Light est proposé sur le site veepee.fr à 19.99€/mois pendant un an avec un engagement d’un an, puis 29,99€/mois. L’offre, qui inclut également le nouveau service MAX durant 1 mois ainsi que l’intégralité des services Amazon Prime pendant six mois, est disponible jusqu’au 8 juillet, à 6h du matin.

L’offre

Forfait Freebox Révolution Light à 19,99€/mois pendant 1 an, puis 29,99€/mois. Engagement 12 mois.

• Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

• Éligibles au service de télévision

• Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

• Non abonnés d’une offre promotionnelle fixe de Free dans les 36 mois qui précèdent cette souscription

Frais de mise en service et de résiliation : 49€ chacun

Description de l’offre

Une offre Très Haut Débit incluant :

1/ Fibre, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne

– Avec la Fibre, profitez d’un débit maximum théorique jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, avec équipements compatibles.

– Freebox Révolution Light est aussi compatible ADSL2+ et VDSL2.

2/ Une offre TV complète

– Freebox TV : plus de 230 chaines & service Freebox Replay, guide des programmes, radio.

– OQEE Ciné : service AVOD avec 500 films et séries en illimité.

– Fonction lecteur Blu-ray™

3/ Téléphonie

– Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine et les DOM

– Portabilité gratuite de votre numéro de téléphone

Équipements mis à disposition

– Server Internet Révolution (modem) + FreePlug mis à disposition. Pour la fibre : boitier fibre (si nécessaire) + Kit fibre mis à disposition.

– Player TV Révolution (boitier TV HD) mis à disposition.

– Jusqu’à 4 répéteurs Wi-Fi 5 (20€/mise à disposition par répéteur).

Principaux services et options payants

Les services et options ci-dessous pourront être choisis une fois votre Forfait Freebox activé auprès de Free :

– Accès à des chaines payantes à l’unité ou en pack et à des services de vidéo à la demande et bouquets de services en option payante.

– Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM : +2,99€/mois.

– Multi-TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox