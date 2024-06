Une nouvelle fonctionnalité va permettre aux abonnés Freebox un meilleur contrôle d’Oqee via iOS 18

Avec iOS 18 fraîchement présenté mais dont le lancement grand public devrait intervenir en septembre prochain, l’iPhone va devenir plus personnel, plus performant et plus intelligent grâce à l’intégration d’une kyrielle de nouvelles options. On retrouve notamment la fonctionnalité Messages par satellite en l’absence de toute connexion cellulaire ou Wi‑Fi, une refonte sans précédent de l’app Photos, de nouvelles façons pour les utilisateurs de gérer leur boîte de réception dans Mail, la personnalisation des boutons situés en bas de l’écran verrouillé, l’appli mots de passes et le partage du Wi-Fi via QR Code. Sans oublier, Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle pour iPhone, iPad et Mac “qui associe des modèles génératifs puissants au contexte personnel pour proposer une intelligence incroyablement utile et pertinente”, présente Apple dans un nouveau communiqué.

Actuellement disponible en version bêta, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de l’iPhone embarquera également d’autres nouveautés. L’une d’entre elles devrait réjouir les abonnés Freebox utilisant l’application TV Oqee by Free sur Apple TV. En effet, les apps vidéo lancées sur le boîtier de la firme de Cupertino comme celle de Free ou encore myCanal, pourront être pilotées directement depuis l’écran verrouillé de l’iPhone via des boutons de contrôle complets comme le réglage du volume sonore, la mise en pause du programme en direct ou encore l’avance ou le recul de 10 secondes. L’accès à l’application virtuelle sera aussi facilité. Un bouton Apple TV est aussi présent.