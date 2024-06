Clin d’oeil : le ballon connecté d’Adidas pour l’Euro 2024 intègre un GPS, émetteur radio et accéléromètre

La technologie “Connected Ball” d’Adidas a déjà permis d’annuler un but lors l’Euro 2024.

Il a l’air d’un ballon comme les autres, mais c’est loin d’être le cas. Le ballon Connecté Smart Ball de chez Adidas enregistre via un capteur en son centre, toutes les informations sur les tirs, tel que la vitesse et la rotation. Et comme le rapporte le youtubeur et ingénieur Deus Ex Silicium, celui-ci intègre un accéléromètre, un gyroscope (unité de mesure inertielle à 500Hz), un GPS et un émetteur radio, “l’objectif étant d’apporter une aide à l’arbitrage notamment pour appréhender les situations de hors-jeu.”

Mais pas seulement puisque ce ballon connecté a permis d’annuler un but ( celui de l’égalisation) en faveur de la Belgique face à la Slovaquie ce 17 juin lors de l’Euro 2024. La technologie “Connected Ball” développée par Adidas, a détecté une main d’un attaquant belge au début de l’action menant au but. La micro-puce peuvent capter des données jusqu’à 500 fois par seconde, de quoi localiser avec précision le ballon en 3D via la transmission d’une image numérique créée par cette technologie embarquée. Ce ballon se recharge par induction, soit avec le même principe qu’avec les smartphones.

Voici le ballon connecté fabriqué par Adidas pour l'#EURO2024

Il intègre accéléromètre + gyroscope (unité de mesure inertielle à 500Hz) + GPS + émetteur radio, l'objectif étant d'apporter une aide à l'arbitrage notamment pour appréhender les situations de hors-jeu. pic.twitter.com/nJma1HD4bM — Deus Ex Silicium (@dexsilicium) June 18, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox