JO : Orange, SFR et Bouygues Telecom dévoilent des forfaits mobiles pour les touristes, Free ne prévoit pas d’offre spécifique

Des offres mobiles sur mesure arrivent pour les touristes à l’occasion des jeux olympiques de Paris. Comme à l’accoutumée, Free Mobile ne fera pas comme ses rivaux, il a déjà ce qu’il faut.

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, Orange, SFR et Bouygues Telecom annoncent des forfaits mobiles spéciaux pour les touristes extra-européens attendus en grand nombre cet été, révèle l’AFP. Ces offres sont conçues pour répondre aux besoins des visiteurs en termes de connectivité, avec des plans variés en termes de prix et de données.

Partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris, Orange a dévoilé une gamme d’offres prépayées allant de 4,99 à 49,99 euros, offrant de 1 Go à 100 Go de données avec une validité de 7 à 28 jours. Jean-François Fallacher, directeur général d’Orange France, a précisé que des points de vente supplémentaires, notamment dans des bureaux de tabac et des kiosques parisiens, proposeront ces cartes SIM pour faciliter leur acquisition par les visiteurs.

De son côté, SFR va proposer un forfait de 30 jours à 34,99 euros, incluant 60 Go de données 5G, des appels illimités en Europe, et 2 heures d’appels vers l’international. La stratégie de la filiale d’Altice inclut des campagnes publicitaires ciblées dès la réservation des voyages et une présence promotionnelle à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Bouygues Telecom a quant à lui présenté une offre similaire avec un forfait de 30 jours pour environ 42 euros, incluant 60 Go de données. L’opérateur renforce également son service de carte SIM dématérialisée, facilement activable à l’arrivée via un QR Code.

A contrario, Free ne prévoit pas de forfait spécifique pour les touristes, mais mise sur ses bornes automatiques en libre-service dans ses boutiques pour des souscriptions rapides. L’opérateur propose ainsi son forfait de manière prépayée incluant 300 Go à 19,99€/mois avec une validité limitéé d’un mois.

