Internet est le seul moyen utilisé pour regarder la TV pour près de la moitié des Français

La réception de la télévision par internet progresse en France, jusqu’à être la seule solution utilisée pour 46.2% des Français.

L’Arcom a publié son rapport annuel pour 2023 analysant les habitudes de consommations des Français, notamment en matière de télévision. On y note une forte progression de l’adoption de l’IPTV (réception de la télévision par internet), soit un accès via les box des opérateurs ou d’autres types d’appareils connectés au réseau. En effet, si en 2018, 33.2% des foyers équipés de télévisions utilisaient exclusivement l’IPTV, ce taux est passé, au premier trimestre 2023 à 46.2%.

Une adoption rapide, avec 13 points en 5 ans, mais d’autres foyers utilisent également l’IPTV en plus d’autres moyens de connexion. C’est notamment le cas de 18% des foyers qui utilisent la TNT et l’IPTV ou encore 1.9% des foyers utilisant la TNT et le satellite en plus de cette solution. Au total, la réception de la télévision par internet IPTV représente ainsi 70.3% des foyers. On peut aussi noter qu’au premier trimestre 2023, la réception de la TNT uniquement restait relativement stable, à 19% contre 18.9% l’année précédente.

