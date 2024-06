Réseaux fixe et mobile : Orange présente un déploiement “inédit et responsable” pour les JO 2024

Alors que la compétition approche à grands pas, Orange dévoile les efforts déployés pour assurer la connectivité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

C’est une première dans l’histoire : un seul opérateur se voit chargé de la connectivité des JO. Il s’agit d’Orange, qui doit ainsi déployer infrastructure technologique robuste et responsable, couvrant plus de 120 sites, y compris des stades et des lieux emblématiques à travers la France. Au total, c’est l’équivalent de 32 championnats du monde au même moment, et ce, durant 29 jours : 17 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et 12 pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

L’objectif de l’opérateur est simple : fournir une “connectivité exceptionnelle à 4 milliards de téléspectateurs et 15 millions de spectateurs“. Dans cette optique, l’opérateur utilise par exemple sa solution 5G privée qui permet de diffuser les images des caméras mobiles embarquées au coeur des épreuves. C’est notamment le cas des “finger cams” qui seront utilisées sur les bateaux des athlètes. Déployée en complément du réseau commercial actuel, la 5G Privée SA est déployée sur plusieurs sites majeurs tels que le Stade de France, l’Aréna Bercy, Paris La Défense Aréna mais aussi sur les 6 km de Seine pour la cérémonie d’ouverture et également en mer à la Marina de Marseille.

Orange introduira aussi un système nommé “Push To Talk”, qui permettra aux équipes d’organisation, de secours et de sécurité de communiquer de manière sécurisée par voix et vidéo, avec une couverture étendue. Ils seront au nombre de 15000 pour cette occasion.

“Améliorer la couverture et la capacité des réseaux sur l’ensemble des sites de Paris 2024 est un défi technologique d’une envergure inédite. Pour le relever en collaboration avec la DTSI du Comité d’Organisation, nous renforçons nos réseaux mobile et fibre pour connecter les sites olympiques et installons des équipements à l’intérieur des sites pérennes et temporaires comme l’Arena Champ de Mars ou la Concorde” ajoute l’opérateur. Orange déploie sur près de 65 sites olympiques une architecture unifiée 100 Gigabit Ethernet, nativement IP, qui permet à tous les utilisateurs de bénéficier d’une interface unique et de performances maximales.

Du côté des athlètes, l’opérateur indique équiper gratuitement 15 000 athlètes olympiques et paralympiques avec l’offre Holdiay eSIM 100 Go 5G. Afin de distribuer au mieux ces offres, Orange renforce ses points de vente de cartes SIM et eSIM Orange Holiday. Au-delà des boutiques Orange, plus de 70 nouveaux points de ventes proposeront ces offres : bureaux de tabacs, kiosques parisiens, le Drugstore Publicis, etc..

Pour un chantier responsable, 25 % des équipements seront loués et 75 % seront réutilisés sur place pour un usage durable ou redéployés sur d’autres sites. “Nous allons par exemple réemployer 50% de nos câbles à l’issue des compétitions grâce à la mise en place de nouveaux process de démontage de nos câbles” explique l’opérateur.

