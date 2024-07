Free Mobile booste son forfait intermédiaire, sans augmentation de tarif

L’offre Série Free passe 140Go à 160Go sans augmentation de tarif pour les nouveaux abonnés.

Free vient de lancer une nouvelle formule de son forfait série Free qui passe de 140Go à 160Go en France et de 18Go à 20Go en roaming en Europe. le tarif, lui, ne bouge pas est reste donc à 10,99€/mois. Cette offre propose uniquement une connectivité 4G. Elle a cependant été enrichie il yb a quelques mois en devenant compatible avec la VoWiFi et la VoLTE.

Au bout d’un an, les abonnés Série Free basculeront vers le forfait 5G de l’opérateur à 19,99€/mois avec 250 Go de data en France métropolitaine ainsi que 35 Go de dans 100 destinations partout dans le monde. Cette offre propose uniquement une connectivité 4G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox