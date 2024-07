Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour les vacances avec ses bons conseils

Alors que le mois de juillet vient de commencer et que les départs en vacances approchent, Free Mobile rappelle les bons gestes à ses abonnés au forfait à 19.99€/mois.

Avant de partir en vacances, notamment à l’étranger, il convient de se préparer pour ne pas subir de mauvaises surprises. Free Mobile envoie ainsi un rappel par mail à ses abonnés pour leur indiquer ce à quoi ils ont droit dans le forfait à 19.99€/mois mais aussi les bons réflexes à adopter.

Pour rappel, l’opérateur de Xavier Niel propose en effet dans son offre historique 35 Go disponibles en 4G dans plus de 100 destinations, une offre assez unique au vu du prix du forfait proposé. Sans compter que si vous ne quittez pas le territoire, vous disposez de 300 Go en 5G ou de l’illimité si vous êtes abonné Freebox.

Afin de pouvoir profiter sereinement de son forfait mobile durant les congés, l’opérateur invite ainsi à télécharger son application Free qui propose un suivi de consommation gratuit depuis l’espace dédié à Free Mobile. Il est facile de s’y connecter simplement avec les identifiants de son espace abonné. Si vous partez à l’étranger, vous pouvez confirmer le fait que votre destination est bien concernée par les 35 Go inclus en vous rendant sur cette page et en saisissant votre lieu de vacances. Enfin, si vous souhaitez regarer la télévision en France ou en Europe, vous pouvez bénéficier de plus de 200 chaînes incluses dans votre offre depuis l’application Oqee. L’opérateur rappelle qu’à l’étranger, vous recevrez un SMS vous informant des droits dont vous disposez au niveau de votre offre mobile et enfin, il invite également à privilégier le plus souvent la connexion WiFi tout de même.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox