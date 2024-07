Samsung lève le voile sur la Galaxy Ring : une nouvelle ère des bagues connectées

Samsung s’aventure sur un nouveau terrain avec la Galaxy Ring, une bague connectée promettant de révolutionner le marché. Après avoir suscité l’enthousiasme tout au long de l’année, Samsung a enfin dévoilé tous les détails lors de l’événement Galaxy Unpacked à Paris.

La Galaxy Ring a été présentée en janvier dernier lors de l’événement Galaxy S24, marquant un moment clé pour la marque. Prévue pour être disponible à partir du 24 juillet, cette bague innovante vient s’ajouter à la gamme de produits, aux côtés des smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Un prix justifié par l’absence d’abonnement

Affichée à 449 €, la Galaxy Ring se positionne comme une bague connectée haut de gamme. Contrairement à ses concurrents, comme la Oura Ring 3 à 329 €, la Galaxy Ring ne nécessite aucun abonnement pour accéder à ses fonctionnalités de suivi de la santé. Samsung propose également un paiement en 24 mensualités de 19 €, rendant l’achat plus accessible.

Design et confort

Légère et résistante, la Galaxy Ring est fabriquée en alliage de titane, un matériau à la fois robuste et léger. Avec une épaisseur de 7 mm et une largeur de 2,6 mm, elle pèse entre 2,3 et 3,2 g selon la taille choisie, disponible en neuf tailles (de 5 à 13 US). Disponible en trois coloris (or, argent et noir mat), elle est certifiée IP68, garantissant une résistance à l’eau jusqu’à 10 mètres de profondeur.

Des fonctions avancées de suivi de la santé

La Galaxy Ring intègre divers capteurs pour mesurer la température, les mouvements, la fréquence cardiaque et sa variabilité, ainsi que les niveaux de stress. Elle offre par ailleurs un suivi détaillé du sommeil et du cycle menstruel. Pour les activités sportives, elle détecte automatiquement la marche et la course, avec la possibilité de lancer des entraînements via l’application Samsung Health.

Une interface simple et intuitive

L’application Samsung Health analyse les données collectées pour fournir des scores d’énergie et des conseils de bien-être personnalisés. Pour rendre ces informations accessibles, Samsung utilise Galaxy AI, son intelligence artificielle générative. L’app propose également une fonction de localisation de la bague, évitant les pertes de ce petit bijou.

Autonomie et recharge

Avec une autonomie de sept jours, la Galaxy Ring se recharge facilement en la déposant dans un élégant écrin de verre, offrant une commodité supplémentaire aux utilisateurs.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox