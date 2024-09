Le RCS débarque sur les iPhone des abonnés SFR, Free, Orange et Bouygues travaillent à son adoption

Le RCS (Rich Communication Services) largement utilisé sur Android est désormais disponible sur iOS18, mais pour l’heure seul SFR le prend en charge, cette technologie n’est pas encore été activée pour les abonnés Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom.

C’est l’une des nouveautés de iOS 18, près avoir longtemps refusé de franchir le pas, Apple intègre dorénavant le RCS dans son système d’exploitation mobile, mais encore faut-il que les opérateurs fassent le nécessaire et investissent dans cette technologie. En France, SFR est le seul pour l’heure à avoir déployé ce service. Les abonnés mobile de SFR et Red by SFR sont à présent en mesure d’utiliser le successeur du SMS en se rendant dans les paramètres de l’application Messages, section Service SMS , et option “Service RCS”.

Concrètement, les messages RCS seront envoyés comme les vieux SMS avec des bulles vertes mais le type de message sera indiqué dans le champ saisie du texte (iMessage, RCS ou SMS). Contactés par iGen, Free et Orange on tous deux indiqué travailler sur cette prise en charge. Bouygues Telecom planche également sur une prochaine adoption.

L’arrivée du RCS dans iOS 18 intervient dans le cadre de la nouvelle réglementation destinée à protéger la concurrence (DMA), et de rendre iMessage compatible avec les applications de messagerie, comme Whatsapp ou Messenger. Une éventualité que n’envisage pas Apple qui a préféré s’ouvrir au protocole RCS en guise de bonne foi.

Le RCS offre des fonctionnalités enrichies, telles que le partage de fichiers volumineux, photos et vidéos en haute définition, les discussions de groupe, la messagerie instantanée avec indicateur de saisie, et bien plus encore, le tout sans nécessiter d’application tierce. En d’autres termes, le RCS transforme l’application de messagerie native en une expérience similaire à celle de WhatsApp ou Messenger, avec des fonctionnalités avancées qui vont bien au-delà de ce que le SMS traditionnel peut offrir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox