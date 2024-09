Clin d’oeil : l’ancêtre du téléphone portable compte encore 130 000 utilisateurs en France et fait parler de lui

Les bipeurs, ces ancêtres oubliés des télécoms, sont loin d’avoir disparu.

Alors qu’on les croyait rangés aux côtés des fax et des cabines téléphoniques, ils continuent à biper fièrement dans les poches de 130 000 utilisateurs en France, grâce à la société e*Message, laquelle est en situation de monopole grâce à un réseau très bas débit de 435 antennes. et une couverture de 98 % de la population. Pompiers, gendarmes, et personnel de sites Seveso ou encore Engie et des parcs d’attractions ne jurent que par les bipers quand tout le reste tombe en panne. On peut dire que ces petits boîtiers jouent les “Hibernatus” des télécoms : indispensables dans les situations d’urgence, malgré leurs airs de vestiges des années 90 !

Récemment, les bipeurs ont même refait parler d’eux de manière tragique au Liban, où des milliers de modèles piégés ont explosé simultanément lors d’une opération militaire attribuée à Israël.. En France, ces boîtiers ont d’abord révolutionné les métiers d’astreint à la fin des années 80. En 2001, e*Message a rachète le réseau dédié de France Télécom, la société dispose actuellement d’une licence courant jusque fin 2025. Selon Les Echos, un dossier de renouvellement a été déposé auprès de l’Arcep pour les 10 prochaines années.

Source : Les Echos (version papier)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox