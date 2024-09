Free Mobile passe en mode HD+ sur son nouveau réseau 5G+

En lançant sa 5G SA et la VoNR, Free Mobile étend également la HD+ sur son nouveau réseau de quoi améliorer considérablement la clarté et la précision des appels.

Après avoir proposé la voix HD et HD+ en VoLTE et VoWiFi, Free Mobile étend désormais l’HD+ en voix sur 5G (VoNR) avec le codec EVS SWB 128 kbps et EVS FB 128 kbps pour une meilleure qualité audio lors des appels. “Disponible sous Android, ils seront disponibles sous iOS lorsque la mise à jour opérateur incluant la 5G SA sera déployée”, a fait savoir ce week-end @Tiino_X83 sur X. Pour en profiter, les abonnés Free Mobile doivent ainsi disposer d’un smartphone compatible connecté sur son nouveau réseau 5G SA et utiliser la technologie VoNR. Il faudra donc aussi capter la bande 3,5 GHz de l’opérateur (7000 sites) et que les deux smartphones en communication soient ainsi connectés au même réseau. Cela induit aussi une compatibilité de ces terminaux avec la voix sur 5G.

Ces deux codecs permettent aux appels de passer en mode « super wideband » (SWB) ou « fullband » (FB). Cela étend encore plus la plage des fréquences, allant jusqu’à 14 000 Hz pour le SWB et jusqu’à 20 000 Hz pour le FB. De quoi améliorer ainsi considérablement la clarté et la précision des communications vocales.

La VoNR permet quant à elle la prise en charge de la communication vocale sur un réseau 5G. Elle présente plusieurs avantages comme un temps d’établissement des appels plus rapides, un temps de latence réduit, une meilleure qualité de la voix ou encore une autonomie renforcée de la batterie du téléphone.

