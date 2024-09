Abonnés Freebox et Prime : 4 mois d’abonnement offerts à un service premium d’Amazon

Le service Amazon Music Unlimited, version payante de la plateforme de streaming du géant américain est proposée avec 4 mois offerts si vous êtes abonné Prime.

Inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta et accessible sur les autres box de Free, l’abonnement Amazon Prime permet aux abonnés de profiter de plusieurs services, dont le service Prime Music avec ses deux millions de titres via Alexa. Un catalogue restreint qui peut dès aujourd’hui devenir illimité sans débourser un centime. En effet, le géant américain propose actuellement une promo tape à l’oeil sur son offre individuelle mensuelle Amazon Music Unlimited. Habituellement affiché à 10,99/mois, il est ainsi possible de profiter de 3 mois offert avec son compte Amazon classique et 4 mois gratuits sans engagement si vous êtes abonné Prime.

L’offre est valable jusqu’au 10 octobre à 17h et permet ainsi d’accéder au son HD et compatible Dolby Atmos, à un catalogue de 100 millions de titres, des playlists personnalisées, l’écoute hors connexion… L’offre est valable pour les nouveaux abonnés uniquement et si vous êtes convaincus, vous verrez l’abonnement renouvelé automatiquement à 10.99€/mois, mais vous pouvez vous désabonner à tout moment.

